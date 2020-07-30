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30.07.2020 - 15:51 | | AA

Belçika 8 DEAŞ üyesini vatandaşlıktan çıkardı

Belçika mahkemesi, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a katılan sekiz kişiyi ayrıca hapis cezasına çarptırdı.

Belçika 8 DEAŞ üyesini vatandaşlıktan çıkardı

İstinaf Mahkemesi, nerede oldukları bilinmeyen ancak Suriye ve Irak'a giderek DEAŞ'a katıldıkları ifade edilen 8 kişi hakkındaki gıyaben verdiği vatandaşlıktan çıkarma kararının yanı sıra bu kişileri 5 yıl hapse mahkum etti.

Vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin 8 gün içinde kararı temyize götürme hakkı bulunuyor. Bu kişilerden yedisinin daha önce 2015'te Khalid Zerkani isimli Belçika vatandaşı hakkında açılan bir davada gıyaben yargılandıkları ve çeşitli cezalara çarptırıldığı bildirildi. Zerkani, 2012 ve 2013'te 59 genci DEAŞ'a üye yapmakla suçlanıyordu.

Vatandaşlıktan çıkarılan kişiler arasında Belçika'da en fazla bilinenlerin 36 yaşındaki Fas asıllı Yassine Lachiri ile 31 yaşındaki Gelel Attar olduğu ifade ediliyor.

Lachiri, örgüt adına faaliyete başlamadan önce de cinayet ve uyuşturucu bağlantılı suçlardan cezaya çarptırılmıştı. Attar'ın ise 2015'te Paris'te düzenlenen saldırıları gerçekleştirenlerden biriyle bağlantılı olduğu ve 2013'te Suriye'ye gittiği düşünülüyor.

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