Belçika, Kovid-19 tedbirlerini yumuşatacak

Toplantı sonrasında açıklanan kararlara göre, sağlık alanı dışındaki temas kurularak gerçekleştirilen meslekler kademeli biçimde faaliyete başlayacak.

Bu çerçevede kuaförler 13 Şubat’ta, güzellik merkezleri ve masaj salonları ise 1 Mart'ta açılacak.

Bu işletmeler, sadece randevu ile çalışacak. Her müşteriden sonra en az 10 dakika temizlik ve dezenfekte arası verilecek. Bu işletmelerin içinde bekleme yapılmayacak. Kapı ve pencereler açık tutularak yeterli ölçüde havalandırma sağlanacak. Söz konusu hizmetler evlerde gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan, kamp alanları ile tatil parkları 8 Şubat, hayvanat bahçeleri ise 13 Şubat'tan itibaren sadece açık alanlarda faaliyete geçecek.

Emlakçılar da 13 Şubat’tan itibaren müşterilerine ev göstermeye başlayacak.

Dış ülkelerden gelenlerin Kovid-19 testi yaptırmamaları durumunda para cezasına çarptırılmalarını sağlayacak yeni bir sistem de yürürlüğe konacak.

Ülkede uygulanan diğer Kovid-19 tedbirleri ise 1 Nisan'a kadar uzatılacak.

Belçika'da Ekim 2020'de artan vakalarla görülen ikinci salgın dalgası nedeniyle federal ve bölgesel hükümetler çok sayıda tedbir uygulamaya başlamıştı.

Restoran, bar ve kafelerin kapatılmasının yanı sıra gece sokağa çıkma kısıtlaması, kalabalık toplantıların engellenmesi, evden çalışma zorunluluğu, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin durdurulması gibi birçok önlem halen uygulanıyor.

Kasım 2020'nin başında zirve yaparak günlük ortalama 15 binin üzerine çıkan Kovid-19 vakaları, tedbirlerden sonra düşmeye başlamıştı. Belçika'da günlük yeni vaka sayıları birkaç haftadır 2 bin civarında seyrediyor.