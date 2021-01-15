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15.01.2021 - 22:35 | | AA

Belçika'da 20 günde yaklaşık 50 bin kişi aşılandı

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı 20 günde yaklaşık 50 bin kişiye yapıldı.

Belçika'da 20 günde yaklaşık 50 bin kişi aşılandı

 

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, ülkede 28 Aralık 2020'den beri sadece 49 bin 847 kişiye BioNtech ve Pfizer firmaları tarafından üretilen Kovid-19 aşısı uygulandı. 

Aşı yapılan kişiler bakımevlerinde kalan ileri yaştaki kişiler ve bakımevi görevlilerinden oluştu. Aşılamada öncelik verilen bu grupta hedeflenen sayının yüzde 17'sine ulaşıldı. 

Belçika'da henüz sadece BioNTech-Pfizer aşısı uygulanıyor. Aşı, bu ülkenin Puur kasabasındaki fabrikada üretiliyor ve buradan Avrupa ülkelerine dağıtılıyor. 

AB'nin onay verdiği ikinci Kovid-19 aşısı olan Moderna aşısının ise 18 Ocak'tan itibaren yapılmaya başlaması bekleniyor. Bu aşının devreye girmesiyle aşı kampanyasının hızlanması bekleniyor. 

Birçok AB ülkesinde olduğu gibi Belçika'da da aşılamaların yavaş ilerlediği eleştirileri dile getiriliyor. Ülkede ocak sonu veya şubat başına kadar bakımevlerindeki 150 bin ila 200 bin kişiye aşı yapılması, bir sonraki aşamada hastane ve sağlık çalışanlarının aşılanması öngörülüyordu. 

11 milyon nüfuslu Belçika'daki aşılama kampanyasının 2021 boyunca devam etmesi ve yaza kadar 4 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

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