MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Belçika'da corona virüs vaka sayısı 49 bini aştı
ABONE OL
02.05.2020 - 13:55 | | AA

Belçika'da corona virüs vaka sayısı 49 bini aştı

Belçika'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1485 artarak 49 bin 517'ye ulaştı.

Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 128 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 319 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 60 azalarak 689 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 1485 artarak 49 bin 517'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, 82 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 765'ye yükseldi.

"HUZUREVLERİ EN BÜYÜK VEBALİMİZ"

Ülkede huzurevlerinde can kayıpları alarm verirken, Brüksel Bölgesi Sağlık Bakanı Alain Maron, Fransızca yayın yapan La Libre gazetesine verdiği demeçte, "Huzurevleri için genel bir plan hazırlamadık. Bu bizim en büyük vebalimiz." açıklamasında bulundu.

Feci kazalar kamerada! Otomobillerin çarptığı motosikletliler fırladıElazığ, Bingöl ve Tunceli’de meydana gelen bazı trafik kazaları kameralara yansıdı. Elazığ’daki 2 kazada araçların çarptığı motosikletlerin fırlamaları yer aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Danıştay Başkanlığı seçimi 5 Mayıs'ta yapılacak

Danıştay Başkanlığı seçimi 5 Mayıs'ta yapılacak

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Marketler bugün açık mı? Hafta sonu marketler kapalı mı? 2 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık mı, marketlerin çalışma saatleri nedir?

Marketler bugün açık mı? Hafta sonu marketler kapalı mı? 2 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık mı, marketlerin çalışma saatleri nedir?

Sıradaki Haber