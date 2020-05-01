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01.05.2020 - 12:58 | | AA

Belçika'da corona virüs vaka sayısı 49 bini geçti

Belçika'da, yeni tip corona virüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 513 artarak 49 bin 32'ye ulaştı.

Belçika'da corona virüs vaka sayısı 49 bini geçti

Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 152 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 316 kişinin de taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 29 azalarak 740 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Covid-19 görülen kişi sayısının 513 artarak 49 bin 32'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, 130 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 7 bin 703'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

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