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24.03.2020 - 00:50 | | AA

Belçika'da corona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti

Belçika'da 2 Türk, yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Belçika'da corona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti

UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat tarafından yapılan açıklamada, "Aldığımız üzücü bir habere göre maalesef 59 yaşındaki (Flama bölgesindeki Limburg iline bağlı) Heusden-Zolder ilçesinden Erzincanlı bir vatandaşımız hastanede Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetmiştir." dedi.

Hamarat, Genk kentinde çok sayıda Türk'ün tedavi gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, Belçika’nın Genk şehrinde yaşayan İsmet Onur’un da Kovid-19 nedeniyle daha önce vefat ettiği öğrenildi.

Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı 74 yaşındaki Onur'un cenazesinin bugün Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Bakan Koca'dan yaşlılara çağrıBakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, büyüklerimizi Kovid-19'a ilişkin uyardı.
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