Belçika'da corona virüsten 2 Türk hayatını kaybetti

UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat tarafından yapılan açıklamada, "Aldığımız üzücü bir habere göre maalesef 59 yaşındaki (Flama bölgesindeki Limburg iline bağlı) Heusden-Zolder ilçesinden Erzincanlı bir vatandaşımız hastanede Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetmiştir." dedi.

Hamarat, Genk kentinde çok sayıda Türk'ün tedavi gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, Belçika’nın Genk şehrinde yaşayan İsmet Onur’un da Kovid-19 nedeniyle daha önce vefat ettiği öğrenildi.

Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı 74 yaşındaki Onur'un cenazesinin bugün Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.