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24.07.2020 - 01:37 | | AA

Belçika'da George Floyd olayı! Bu kez bir Cezayirli öldü

Cezayir, Belçika'da polis tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden vatandaşı Kadiri Rıza Abdurrahman'ın ölümünün aydınlatılması için yakından takip ediyor.

Belçika'da George Floyd olayı! Bu kez bir Cezayirli öldü

 

Cezayir, Belçika'da polis tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden vatandaşı Kadiri Rıza Abdurrahman'ın (29) ölümünün aydınlatılması için yoğun çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cezayir, hayatını kaybeden Abdurrahman'ın ailesi, Belçika yargısı, polisi ve idari makamlarıyla sürekli iletişim halindedir" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ölüm olayının Cezayir'deki üst düzey resmi makamlar tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Cezayir ve Belçika basını olaya ilişkin yaptığı yayımlarda, Anvers kentinde Cezayir asıllı Abdurrahman'ın polis tarafından gözaltına alınmasından kısa süre sonra hastanede son nefesini verdiği aktarıldı.

İki polisinin Abdurrahman'ı yüzüstü yatırarak sırtına ve boynuna bastıklarına ilişkin görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından olayın, ikinci bir George Floyd vakası olduğu yorumları yapılmaya başlandı.

Cezayirli gencin annesi Züleyha Zeytuni, Belçika polisini oğlunu öldürmekle suçladı.

    İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
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