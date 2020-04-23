MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Belçika’da son 24 saatte corona virüsten 230 ölüm
ABONE OL
23.04.2020 - 12:56 | | DHA

Belçika’da son 24 saatte corona virüsten 230 ölüm

Belçika’da son 24 saatte corona virüsten (Covid-19) 230 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 490’a yükseldi.

Belçika’da son 24 saatte corona virüsten 230 ölüm

Belçika’da corona virüs can almaya devam ediyor. Ülkede 230 kişinin daha virüsten ölmesiyle toplam can kaybı 6 bin 490’a yükselirken; toplam vaka sayısının 42 bin 797’ye ulaştığı açıklandı.

Aç kalan akbabalar evcil köpeklere üşüştüDünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'de, aç kalan akbabalar bir evin içinde olan köpeği gözüne kestirdi. Evin balkonuna konan ve uzun süre köpeği avlamaya çalışan akbabanın o anları ev sahibi tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EBA izle TRT canlı yayın akış linki - 23 Nisan programları

EBA izle TRT canlı yayın akış linki - 23 Nisan programları

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

23 Nisan kargo şirketleri ve eczaneler bugün açık mı? 24 Nisan Cuma günü kargo ve Eczaneler hizmet verecek mi?

23 Nisan kargo şirketleri ve eczaneler bugün açık mı? 24 Nisan Cuma günü kargo ve Eczaneler hizmet verecek mi?

Sıradaki Haber