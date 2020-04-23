23.04.2020 - 12:56 | | DHA
Belçika’da son 24 saatte corona virüsten 230 ölüm
Belçika’da son 24 saatte corona virüsten (Covid-19) 230 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 490’a yükseldi.
Aç kalan akbabalar evcil köpeklere üşüştüDünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'de, aç kalan akbabalar bir evin içinde olan köpeği gözüne kestirdi. Evin balkonuna konan ve uzun süre köpeği avlamaya çalışan akbabanın o anları ev sahibi tarafından görüntülendi.