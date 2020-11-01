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01.11.2020 - 07:00 |

Belçika’da tüm mağazalar kapatılıyor

Kovid-19 vaka sayısının 412 bini, ölü sayısının 11 bini geçtiği Belçika’da daha önce alınan tedbirlere yenileri eklenerek marketler ve eczaneler hariç mağazaların 1 Aralık’a kadar kapatılmasına karar verildi.

Belçika’da tüm mağazalar kapatılıyor

Başbakan Alexander de Croo başkanlığında toplanan İstişare Komitesi, günlük 15 bini geçen yeni vaka sayılarını düşürmek için uygulanacak tedbirleri ele aldı. De Croo, Belçika’nın sağlık bakımından olağanüstü hal içinde olduğunu belirterek, “Şu anda tek seçeneğimiz sağlık sektörünü desteklemek ve mümkün olduğunca fiziki temastan kaçınmak. Sıkı tedbirlere geri dönüyoruz. Bunun tek bir amacı var. O da sağlık sistemimizin çökmesini engellemek” dedi.

Yeni kararlara göre, yarın sabahtan itibaren Belçika’daki süpermarketler, bakkallar, eczaneler gibi halkın sıkça ihtiyaç duyduğu yerler dışındaki tüm mağazaların en az 1 Aralık’a kadar kapatılmasına karar verildi. İnternet üzerinden veya telefonla satış devam edebilecek. Müşteriler mağazaya gidip siparişlerini içeri girmeden alma imkanına sahip olacak. Daha önce kafeler ve barlarla birlikte kapatılan restoranlar paket servisi sürdürebilecek. Oteller de açık olabilecek ancak içlerindeki restoranlar kapalı tutulacak. Belçika’nın birçok bölgesinde ilan edilen 22.00 ila 06.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ise genişletilmedi. Açık havada bir araya gelebilecek kişi sayısı da en fazla 4 olarak belirlendi.

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