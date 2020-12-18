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18.12.2020 - 12:47 | | AA

Belçikalı bakanın hatası aşı fiyatlarını ortaya çıkardı

Belçika'da bütçeden sorumlu bakan, Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19 aşısı satın almak için yaptığı anlaşmalarındaki doz başına belirlenen fiyatları yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaştı.

Belçikalı bakanın hatası aşı fiyatlarını ortaya çıkardı

Belçika Devlet Bakanı Eva De Bleeker'in Twitter hesabında paylaştığı tabloda, firmalara göre birim başı aşı fiyatları ve hangi şirketten ne kadar aşı alınacağı bilgileri yer aldı.

Tabloya göre, AB aşıyı Oxford/AstraZeneca'dan 1,78 avroya, Johnson & Johnson'dan 8,50 dolara, Sanofi/GSK'den 7,56 avroya, BioNTech/Pfizer'den 12 avroya, CureVac'tan 10 avroya ve Moderna'dan 18 dolara alacak.

Kısa sürede silinen tablodan ayrıca Belçika'nın 11 milyondan fazla nüfusu için 279 milyon avro karşılığında 33,5 milyon doz aşı alacağı anlaşıldı.

AB Komisyonu, şu ana kadar 6 şirketle aşı alım anlaşmaları yaptı. Bu anlaşmalarla üye ülkelerin tamamı için toplam 2 milyar doz aşı alınacak.

AB, şeffaflık konusundaki eleştirilere rağmen anlaşmalardaki ticari gizlilik maddeleri gereği aşı fiyatlarını açıklamayacağını bildirmişti.

 

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