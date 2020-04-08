Belediye başkanı eşini partide bastı!

Vali tarafından hayata geçirilen 'karantina' kuralına uymayan vatandaşları uyarmak amacıyla geçen cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Brant Walker, "Bunlar oldukça kritik zamanlar, size evlerinizde kalmanız için yalvarıyorum. Anne-babalar lütfen çocuklarınızı evde tutun. Bunu yapmak sağlınız için hayati önemde" şeklinde çağrıda bulundu. İşi sıkı tutan Walker, karantina kurallarını uygulamak konusunda polise de talimat verdi ve kuralları ihlal edenleri tutuklama konusunda yetkilendirdi.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Alton şehrinde bir grubun, bir araya gelerek parti verdikleri ihbarı alındı. Gelen ihbar üzerine şehrin Belediye Başkanı Brant Walker, polise mekana baskın yapması talimatını verdi.

Mekanı basan polis, corona virüse karşı alınan önlemleri umursamadan eğlenen kişiler arasında Belediye Başkanı'nın karısı Shannon'un olduğunu görünce kendisine haber verdi.

Belediye Başkanı polise, kesinlikle karısına farklı bir muameleme bulunmamaları ve diğer insanlara yapılan işlemlerin aynısının karısına da uygulanması talimatını verdi.

Belediye Başkanı yaptığı açıklamda, böyle zor bir süreçte eğlenen kişilerin arasında kendi eşinin olmasından dolayı çok utandığını dile getirerek bundan dolayı tüm şehir halkından özür diledi.