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19.10.2020 - 18:32 | | DHA

Belgeler sızdırıldı! İngiltere bu olayı konuşuyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyana ait yaklaşık 56 milyar TL değerinde 170 mülkün bulunduğu ortaya çıktı.

Belgeler sızdırıldı! İngiltere bu olayı konuşuyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'ın İngiltere'deki serveti ülkede gündem oldu. İngiliz yayın organı The Guardian tarafından sızdırılan belgelerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyanın Londra'da bulunan 5.5 milyar pound (56 milyar TL) değerindeki emlak imparatorluğu ortaya çıktı.

Belgeler sızdırıldı İngiltere bu olayı konuşuyor

Belgelerde, Londra'da BAE liderine ait170 mülkün bulunduğu, el-Nehyanın sahip olduğu mülk arasında Berkeley Square House, dokuz katlı lüks apartman bloğu olan 97 daireden oluşan One Kensington Gardens ve Bond sokağındaki Time Life binası da yer alıyor.

Belgeler sızdırıldı İngiltere bu olayı konuşuyor

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