Ben almam sen al!

Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan ve mavi bültenle arandığı belirlenen Yeni Zelanda uyruklu DAEŞ mensubu terörist kadın, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında yeni bir tartışmaya neden oldu. İki ülke de kadını geri almak istemezken, Avustralya’nın ‘erken davranarak’ geçtiğimiz yıl kadının vatandaşlığını iptal ettiği ortaya çıktı.



Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olmakla suçlanan kadının iadesine ilişkin Avustralya’ya “sorumluluklarını yerine getirmeme” suçlamasında bulundu. BBC’nin haberine göre, Ardern, iki çocuğuyla Suriye’den Türkiye’ye girerken yakalandıktan sonra Yeni Zelanda’ya sınır dışı edilmekle karşı karşıya olan DAEŞ mensubu kadının, çocukluğundan beri Yeni Zelanda’da yaşamadığını belirtti. Avustralya’yı üstüne düşeni yapmaya davet eden Ardern, “Açıkçası Yeni Zelanda, Avustralya’nın sorunlarını ihraç etmesinden bıktı” dedi. Ardern, çifte vatandaşlığı bulunan kadının Avustralya’ya gönderilmesi gerektiğini vurgularken, “Yeni Zelanda’yı altı yaşında terk ettiler, o zamandan beri Avustralya’da ikamet ettiler, Avustralya vatandaşı oldular, Avustralya’dan Suriye’ye gittiler ve Avustralya pasaportu ile seyahat ettiler” ifadelerini kullandı.



Vatandaşlığı iptal



Ancak DAEŞ’li kadının Avustralya vatandaşlığının geçtiğimiz yıl iptal edildiği öğrenildi. 26 yaşındaki DAEŞ mensubu kadının Canberra yönetimi tarafından geçen yıl iptal edilene kadar hem Avustralya hem de Yeni Zelanda vatandaşlığı bulunuyordu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise Ardern’in açıklamasına dair, görevinin “Avustralya’nın çıkarlarını” korumak olduğu yanıtını verdi ve “Sanırım tüm Avustralyalılar bu fikirdedir” dedi. Morrison, yasa uyarınca, terör eylemlerinde bulunmakla suçlanan kadının vatandaşlığının otomatik olarak iptal edildiğine dikkati çekti. Bu durumda Yeni Zelanda’nın DAEŞ mensubu kadını ve çocuklarını alması bekleniyor.



Türkiye-Suriye sınırında DAEŞ mensubu oldukları belirtilen, biri kadın üç kişi yakalanmıştı. Yakalanan ve mavi bültenle arandığı belirlenen Yeni Zelanda uyruklu DAEŞ mensubu terörist kadın, adliyeye sevk edildi. DAEŞ’li kadının adliyeye sevki sırasında yanında 2 çocuğunun da olduğu görüldü.