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05.12.2020 - 07:00 |

‘Ben yapıyorsam sen de yaparsın’

Time dergisi, 15 yaşındaki bilim insanı Gitanjali Rao’yu “Yılın Çocuğu” seçti. Gitanjali Rao akranlarına “Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir” mesajını verdi.

‘Ben yapıyorsam sen de yaparsın’

ABD merkezli ünlü politika dergisi Time, 15 yaşındaki bilim insanı ve mucit Gitanjali Rao’yu “Yılın Çocuğu” seçti. ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan Gitanjali Rao, içme suyundaki kurşunu tespit eden bir cihaz ve siber zorbalığı belirleyen bir uygulama geliştirdi. Pek çok farklı alanda yeni teknolojiler icat eden Roa, 5 bin aday arasından seçildi. 4 yıl önce başlayan bilimsel çalışmalarıyla Time jürisini etkileyen Rao, sudaki kimyasalları tespit için karbon nanotüp sensör teknolojisini keşfettiğinde
10 yaşındaydı.

Rao, içme suyundaki kurşunu test etmek için 2017’de cep telefonlarına da bağlanabilen bir cihaz geliştirdi. 12 yaşındayken, sudaki kurşunu, şu anda kullanımda olan diğer tekniklerden daha hızlı tespit eden bir sensör yarattığı için “Amerika’nın En Genç Bilim İnsanı” unvanını kazandı. Bu çalışmasıyla Forbes dergisinin “30 Yaş Altı 30 Listesi”ne girdi. Rao’nun en yeni projesi olan “Kindly” adlı uygulama, çevrimiçi siber zorbalığı erken bir aşamada tespit etmek için yapay zekâ kullanıyor. “Yılın Çocuğu” akranlarına, “Ben yapıyorsam herkes yapar” mesajını verdi.

‘Başkalarına ilham vermek istiyorum’

ABD’de STEM School Highlands Ranch’de öğrenim gören Rao, oyuncu Angelina Jolie’nin kendisiyle yaptığı sanal söyleşide şunları söyledi: “İnsanların cinsiyetleri, yaşları, tenlerinin rengi gibi roller bana tuhaf geliyor. Hedefim dünyanın sorunlarını çözmek için cihazlar yapmak ve başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham vermek. Eğer ben yapabilirsem, sen de yapabilirsin ve herkes yapabilir.”

 

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