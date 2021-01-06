Benekli üç kafadar

Arends-Hakvoort’ın benekli Appaloosa atı, Shetland midillisi ve Dalmaçya köpeği birbirlerine olan benzerlikleriyle görenleri şaşırtıyor.

35 yaşındaki bir çocuk annesi Arends-Hakvoort, boyut farklılıklarına rağmen üç hayvanın birlikte oynamayı sevdiğini söyledi. Arends-Hakvoort “Kızımla onları dışarı çıkardığımızda insanlar üçünü birlikte gördüklerinde her zaman gülümsüyor. Genellikle insanlar 101 Dalmaçyalı filmine atıfta bulunuyor ve bu üçlü onlara güzel çocukluk anılarını anımsatıyor” dedi.