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06.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Benekli üç kafadar

Hollanda’nın Kootwijkerbroek şehrinde yaşayan at eğitmeni Greetje Arends-Hakvoort, birbirinden tamamen farklı türde olmalarına rağmen neredeyse aynı görünen üç hayvanıyla dikkat çekiyor.

Benekli üç kafadar

Arends-Hakvoort’ın benekli Appaloosa atı, Shetland midillisi ve Dalmaçya köpeği birbirlerine olan benzerlikleriyle görenleri şaşırtıyor.
35 yaşındaki bir çocuk annesi Arends-Hakvoort, boyut farklılıklarına rağmen üç hayvanın birlikte oynamayı sevdiğini söyledi. Arends-Hakvoort “Kızımla onları dışarı çıkardığımızda insanlar üçünü birlikte gördüklerinde her zaman gülümsüyor. Genellikle insanlar 101 Dalmaçyalı filmine atıfta bulunuyor ve bu üçlü onlara güzel çocukluk anılarını anımsatıyor” dedi.

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