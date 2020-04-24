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24.04.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

‘Benim de düğünüm tehlikede’

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, parlamento siyasi partiler arasında düzenlenen geleneksel soru oturumunda corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle bu yaz yapmayı planladığı düğününü iptal etmek durumuyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

‘Benim de düğünüm tehlikede’
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

 

Film yönetmeni Martin Bo Tengberg ile nişanlı olan ve ikinci kez dünya evine girmeye hazırlanan iki çocuk annesi Frederiksen, geçen yıl genel seçimler ve yeni başbakan olması nedeniyle düğününü ertelemişti. Frederiksen, ülkede kontrol altına alınan koronavirüs salgının yükselme göstermeden bu şekilde seyretmesi durumunda, 10 Mayıs’tan Ağustos ayı sonuna dek 500 kişiye kadar toplanmaya izin verileceğini belirtti. Ancak salgının aniden yükselmesi durumunda, durumunda, herkes gibi kendisinin de üzülerek düğününü iptal etmek zorunda kalacağını ifade etti.

Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
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