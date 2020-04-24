‘Benim de düğünüm tehlikede’

Film yönetmeni Martin Bo Tengberg ile nişanlı olan ve ikinci kez dünya evine girmeye hazırlanan iki çocuk annesi Frederiksen, geçen yıl genel seçimler ve yeni başbakan olması nedeniyle düğününü ertelemişti. Frederiksen, ülkede kontrol altına alınan koronavirüs salgının yükselme göstermeden bu şekilde seyretmesi durumunda, 10 Mayıs’tan Ağustos ayı sonuna dek 500 kişiye kadar toplanmaya izin verileceğini belirtti. Ancak salgının aniden yükselmesi durumunda, durumunda, herkes gibi kendisinin de üzülerek düğününü iptal etmek zorunda kalacağını ifade etti.