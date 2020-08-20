'Benim evcil hayvanlarımsınız' diyen ırkçı adamın ailesi bakın kim çıktı!

Dünyanın dört bir yanında ırkçılık olayları sürerken, ırkçılığa karşı mücadele de devam ediyor.

Bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hareket halindeki metroda bulunan bir kişi, siyahi vatandaşlar için ırkçı söylemlerde bulundu.

Londra Metrosu'nda "Beyaz olmayanlar, hepiniz evinize döneceksiniz. Hepiniz benim evcil hayvanlarımsız" diyerek siyahileri aşağılayan ırkçı adam, metrodakilerin tepkisiyle karşılaştı.

TEK YUMRUKLA YERE SERİLDİ

Adının Billy Steele olduğu öğrenilen ve kışkırtıcı söylemlerde bulunan adam, siyahi vatandaşlar metrodan inerken tahrik söylemlerine devam edince, yumruğu yedi. Aldığı tek yumruk darbesiyle yere yığılan ırkçı adam, yerinden kalkamadı.

BABASI ZENGİN İŞ ADAMI ÇIKTI

Daily Mail gazetesinin aktardığına göre 31 yaşındaki Billy Steele'in ailesinin S&S Steel Fixing Limited adlı şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı. Irkçı adamın annesi Toni Steele, oğlunun polise teslim olduğunu ve kendisini yumruklayan siyahiler hakkında şikayetçi olmadığını açıkladı.

Londra'nın güneyindeki Coulsdon'da, 800 bin sterlin değerindeki lüks bir evde yaşayan aile, oğullarının suçlamada bulunmayacağını bildirdi. Komşuları, Billy Steele'in daha önce de belaya karıştığını söyledi.