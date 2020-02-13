Bernie Sanders emin adımlarla...

ABD’de Demokrat Parti’nin ülkede bu yıl düzenlenecek başkanlık seçimi için adayını belirleme yarışı devam ediyor. Sonucu merakla beklenen New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimlerde, ipi, Vermont Senatörü Bernie Sanders (78) önde göğüsledi. Sanders, Demokrat seçmenlerin yüzde 25.8’inin oyunu alarak ilk sırada yer aldı.

Sanders’ı, eski belediye başkanı ve yarışın sürpriz isimlerinden sayılan Pete Buttigieg, yüzde 24.4 ile takip etti. Eyalette üçüncü sırayı yüzde 19.8 ile Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, dördüncülüğü yüzde 9.3 ile Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren aldı. New Hamsphire’daki en büyük hayal kırıklığını ise, ilk ön seçim yeri olan Iowa’daki gibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden yaşadı. Biden, Demokrat oyların sadece 8.4’ünü alarak ancak 5. olabildi.

‘Dönüştürme’ mücadelesi

Zafer konuşmasında kendisine oy veren herkese teşekkür eden Sanders, “Bu sadece Donald Trump’ı yenmekle değil, bu ülkeyi dönüştürmekle ilgili bir mücadele. Bu zafer, Donald Trump’ın sonunun başlangıcıdır” değerlendirmesini yaptı. Sanders, daha ileriki aşamalarda yarışa dahil olacak olan Michael Bloomberg’e de göndermede bulunarak, milyarderlerin ülkeyi yönetmesine izin vermeyeceğini vurguladı, “bazı rakiplerinin paralarıyla seçimleri satın alamayacağını” kaydetti. Tartışmalı Iowa seçimlerini kıl payı kazanan Buttigieg de, konuşmasında, ekibiyle birlikte çok iyi bir iş çıkardıklarını ve adaylıkla ilgili ümitlerinin arttığını belirtti.

Öte yandan Demokrat aday adaylarından girişimci Andrew Yang’ın yarıştan çekildiği bildirildi. Yang’ın ardından bir diğer Demokrat aday adayı Colorado Senatörü Michael Bennet da yarışı bıraktığını açıkladı. Yang ve Bennet’ın çekilmesiyle Demokratlar arasındaki rekabet 9 kişiye düştü. 3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler, esas olarak, destekledikleri partinin delegelerine oy verecek ve ABD’de “Delegeler Kurulu” adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirlenecek. Bu sayının yarıdan bir fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olacak.

Sosyalist aday Sanders kimdir?

Vermont Senatörü Bernie Sanders, kazandığı son başarıyla Demokrat Parti’nin adayları arasında daha da öne çıktı. Partisinin reformist kanadından olan Sanders, daha adil bir vergi düzeni ve sağlık sistemi reformu vaat ediyor. Kendini demokratik sosyalist olarak tanımlayan Sanders, politik anlayış olarak İskandinav sosyal demokratlara benziyor ve İsveç modelini savunuyor. Irak savaşında hayır oyu kullanan Sanders, Ortadoğudaki doğrudan ABD müdahaleciliğine de karşı.

ABD’de alışılagelmiş başkan figürlerden farklı bir imaj çizen Sanders, 2016’da Demokrat Parti’nin adayı olma şansını Hillary Clinton’a kaybetmişti. 1941 doğumlu olan Sanders, seçilmesi durumunda ABD’nin en yaşlı başkanı olabilir. Sanders, Joe Biden ve Michael Bloomberg gibi adayların aksine yeni bir söylem ve dikkat çekici vaatleriyle özellikle genç kitleyi etkilemiş durumda. Yahudi olan Sanders’ın, aday olması durumunda Trump ile yaşayacağı mücadelenin Amerikan tarihinin en renkli yarışı olmasına kesin gözle bakılıyor.

Biden için hüsran!

Demokrat Parti’nin en güçlü aday adayı olan ve tüm anketlerde ilk sırada gözüken eski başkan yardımcısı Joe Biden, Iowa’nın ardından New Hampshire’da da hüsrana uğradı. Biden’ın ileriki süreçte daha yüksek oy alması beklenirken, yaptığı kötü başlangıç taraftarlarını ümitsizliğe sürükledi. Yakın tarihte New Hampshire’da ilk ikiye giremeyen hiçbir aday adayı parti içindeki yarışı kazanamadı. Diğer eyaletlerde yapılacak seçimlerin Biden için son şans olduğu belirtiliyor.

Trump: Bloomberg’i tercih ederim

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi olarak eski New York Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg’i tercih edeceğini söyledi. Trump, “Sanders’ın destekçileri gerçek. Bloomberg ise insanları satın alıyor” dedi. Bloomberg, 3 Mart’ta çok sayıda eyalette aynı anda düzenlenecek ön seçimlere kadar yarışmaya girmeyecek.