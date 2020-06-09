Beş hastanenin geri çevirdiği corona virüs hastası öldü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Covid-19 testi pozitif çıkan bir adamı, başvurduğu beş hastane geri çevirdi.

800 kilometre uzaktaki Bhopal’de bir hastanenin tedaviyi kabul etmesi üzerine hafta sonu trenle bu şehre gitti. Ancak hastaneye yattıktan birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

Times of India gazetesinin haberine göre yetkililer, corona virüs taşıyan kişiyle aynı trende yolculuk yapanları bulmaya çalışıyor. Trenlere ateş ölçümü yapılmadan binmenin yasak olduğu Delhi’de, yüksek ateşli hastanın trene nasıl kabul edildiği de soruşturuluyor.

Pazar günü hayatını kaybeden adamın 18 yaşındaki oğlu, haberi alan annesinin de astım krizi geçirdiğini söyledi. Şehirde birçok kişi hastanelerin Covid-19 hastalarını kabul etmediğini söyleyerek şikayette bulundu.

Kaynak: BBC Türkçe