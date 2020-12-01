01.12.2020 - 14:46 | | AA
Beşşar Esed'in cinayet işleyen kuzeni cezası bitmeden hapisten çıkarıldı
Suriye rejiminin başındaki Beşşar Esad'ın kuzeni Süleyman Esad, trafikte tartıştığı tuğgeneral rütbesindeki askeri öldürmekten aldığı 20 yıllık cezayı tamamlamadan hapisten çıkarıldı.
Suriye basınında yer alan haberlerde, Beşşar Esad'ın amcasının oğlu Süleyman Esad'ın, Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i öldürmekten aldığı 20 yıllık hüküm süresinin 5. yılında serbest bırakıldığı ifade edildi.
Haberlerde, Süleyman Esad'ın hapisten çıkarılmasına halkın tepkili olduğu belirtiliyor.
Süleyman Esad, 5 yıl önce Lazkiye kentinde trafikte tartıştığı Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i ateşli silahla öldürmüştü.
Cinayetin işlendiği Lazkiye kentinde yaşayan vatandaşlar, Süleyman Esad'ın idam cezasına çarptırılmasını istemişti.
Yasağı deldi, gülerek poz verdiTürkiye genelinde hayata geçirilen yeni koronavirüs tedbirleri üzerine harekete geçen polis, İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler uyarıldı. Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı. Maskesi burun altında olan bir kadın görüntülendiğini fark edince maskesini indirerek kameraya poz verdi. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.