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03.06.2020 - 22:28 | | AA

Beyaz Saray Başhekimi duyurdu! Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın rutin kontrol sonucunda yayımlanan sağlık raporunda "sağlıklı" olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Başhekimi duyurdu! Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

 

Beyaz Saray Başhekimi Sean Conley'in Kasım 2019- Nisan 2020 döneminde Trump'ın rutin sağlık kontrolüne ilişkin yazdığı rapor, Beyaz Saray tarafından yayımlandı. Rapora göre, Trump'ın sağlık geçmişinde ciddi bir değişiklik olmazken Trump "sağlıklı" kalmayı sürdürdü.

Ayrıca Trump'ın yeni tip koronavirüs salgını döneminde sıklıkla test yaptırdığı ve "önlem amaçlı", hidroksiklorokin ilacı yanında çinko ve D vitamini takviyesi aldığı ve bu dönemde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı kaydedildi. Trump'ın günlük Aspirin kullandığı da raporda yer aldı.

Trump'ın kilosu 110,7 olarak açıklandı.

ABD Başkanı Trump'ın düzenli olarak kolesterol düzenlemeye ve kalp krizi riskini düşürmeye yarayan "Rosuvastatin" ve "iyi huylu prostat büyümesi" tedavisi ya da "saç dökülmesinin önlenmesi" için "Finasteride" ilaçlarını kullandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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