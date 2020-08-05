MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien koronavirüsü yendi
ABONE OL
05.08.2020 - 12:00 | | AA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien koronavirüsü yendi

Kovid-19'a yakalanan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın, son iki testinin 'negatif' çıktığı ve görevinin başına döndüğü bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien koronavirüsü yendi

Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Son iki testinin negatif çıkması ve bir haftadır hastalık belirtisi göstermemesinin ardından doktorları, Robert O'Brien'ın Kovid-19'u atlattığını söyledi." ifadesi kullanıldı.

O'Brien'ın Beyaz Saray'daki ofisine, görevinin başına döndüğüne işaret edilen açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanı, kendisine sıcak bir karşılama yapan Başkan Donald Trump ile de görüştü." denildi.

O'BRIEN KOVİD-19'A YAKALANMIŞTI

Beyaz Saray'dan 27 Temmuz'da yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif belirtiler gösterdiği belirtilmişti.

Trump ile de yakından çalışan O'Brien, salgın süresince ABD yönetiminde Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim olmuştu.

Amerikan basınına konuşan kaynaklar, O'Brien'ın virüsü Beyaz Saray dışında, bir aile toplantısı esnasında kapmış olabileceğini kaydetmişti.

Pet şişe, maske, çocuk bezi... Pamukkale'yi çöplüğe çevirdiler!Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, pandemi döneminde travertenler üzerine maskelerin atıldığı görüldü. Beyaz travertenler üzerinde kullanılmış çocuk bezleri ve su şişeleri de dikkat çekti. Pamukkale'deki bu manzaraları gören ziyaretçiler, çöpleri atan kişilere tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları için TIKLA! MPİ Süper Loto sonuç ekranı...

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları için TIKLA! MPİ Süper Loto sonuç ekranı...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Okullar açılır mı, ne zaman açılır? 2020-2021 Eğitim yılında dersler nasıl işlenecek?

Okullar açılır mı, ne zaman açılır? 2020-2021 Eğitim yılında dersler nasıl işlenecek?

Sıradaki Haber