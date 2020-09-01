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01.09.2020 - 18:16 | | AA

Beyaz Saray yeniden ziyaretçilere açılıyor

ABD'deki yeni tip corona virüs (covid-19) önlemleri kapsamında turlara kapanan Beyaz Saray'ın 12 Eylül'den itibaren virüs önlemleri dikkate alınarak yeniden ziyarete açılacağı duyuruldu.

Beyaz Saray yeniden ziyaretçilere açılıyor

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Ofisinden yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ziyaretçi Ofisinin 12 Eylül'den itibaren yeniden kamuya açık turlara başlayacağı vurgulandı.

Ziyaretler esnasında federal ve yerel yönetimlerin uyarı ve önlemlerinin dikkate alınacağının belirtildiği açıklamada, turların haftada 5 yerine, 2 gün yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, ziyaretlerde maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağının altı çizilerek, ziyaretçi sayısının da normal kapasitenin sadece yüzde 18'i olacağı kaydedildi.

Beyaz Saray, 12 Mart'ta virüse karşı alınan önlemler nedeniyle bütün halka açık turları iptal etmişti.

Bakan Akar'dan kritik görüşmeMillî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi. Bakan Akar, Konuk Bakanı askeri törenle karşılarken, her iki bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
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