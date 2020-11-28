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28.11.2020 - 13:45 |

Beyaz Saray'a "first kedi" geliyor

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Beyaz Saray'a iki köpeğin yanı sıra bir de kedi getirmeyi planladığını açıkladı.

Beyaz Saray'a "first kedi" geliyor

2021 Ocak'ta başkanlığı Donald Trump'tan devralacak olan Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Beyaz Saray'a iki köpeğin yanı sıra bir de kedi getirmeyi planladığını açıkladı.

Henüz bir kediye sahip olmayan çiftin hayvanı doğrudan ABD başkanlık sarayına getirmeyi planladıkları tahmin ediliyor.

CBS Sunday Morning'in sunucusu Jane Pauley, Twitter'da yaptığı paylaşımda bu haberi ilk kez duyurdu.

Champ ve Major adlarında iki Alman kurduna sahip olan Biden çifti, ABD seçimleri öncesinde bu köpeklere sosyal medya hesaplarında sıklıkla yer vermişti.

Hayvan sevgisiyle bilinmeyen Donald Trump, Beyaz Saray'da herhangi bir evcil hayvan beslememişti.

Ancak Trump bu konuda da bir istisnaydı zira ondan önce Beyaz Saray'ı bir köpekle paylaşmayan son ABD Başkanı, 1901'de öldürülen William McKinley'di.

Trump'ın selefi Barack Obama, Portekiz su köpeği olan Bo ve Sunny'yi sahiplenerek Beyaz Saray'a getirmişti.

ABD'nin başkanlık sarayındaki ilk "first kedi" olaraksa Abraham Lincoln'ın Tabby'si kayıtlara geçmişti.

Gerald Ford'un kızının kedisi Shan, Jimmy Carter'ın kızının kedisi Misty Malarky Ying Yang, Clintonların kedisi Socks ve George W. Bush'un India "Willie" Bush'u diğer ünlü "first kedi" örnekleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Independent Türkçe

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