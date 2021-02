Beyaz Saray’a gizli ziyaret!

ABD’nin 35’inci Başkanı John. F. Kennedy (46), Dallas’ta 22 Kasım 1963’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Suikast sırasında başkanın yanında bulunan ve 10 yıldır evli olduğu, iki çocuğunun annesi Jacqueline Kennedy, dünyayı sarsan cinayetin acısını en derinden hisseden kişiydi. 1968’te ünlü Yunanlı armatör Aristotle Onassis ile evlenen ve kısaca Jackie olarak anılan acılı first leydinin, suikasttan 8 yıl sonra başkanlık konutu Beyaz Saray’ı gizlice ziyaret ettiği ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan ve ABD’de Nixon ve Kennedy kütüphanelerinde sergilenmeye başlanan mektuplar, fazla bilinmeyen bu ziyareti gözler önüne serdi.



Kamuoyuna açıklanmadı



Mektuplar, John F. Kennedy’nin (JFK) öldürülmesinden 8 yıl sonra Jackie Kennedy’nin Beyaz Saray’a son bir ziyaret yaptığını gösteriyor. Sergilenen mektuplara göre, o sırada Onassis ile evli olan Jackie Kennedy bu ziyareti çocuklarıyla birlikte gerçekleştirdi ve dönemin ABD Başkanı olan Nixon ile eşi tarafından ağırlandı. 1971 yılındaki bu ziyaret kamuoyundan ve basından gizlendi. Ziyaretin nedeni ise Kennedy’lerin portrelerinin Beyaz Saray’daki yerlerini alması için resmi bir tören düzenlenmesiydi. Ancak suikasttan sonra sadece eşinin mezarını ziyaret için başkent Washington’a dönen acılı first leydi için bu ziyaret duygusal açıdan çok zor olmuştu. Jackie Kennedy 1994’te 65 yaşındayken New York’ta yaşamını yitirdi.



‘Cesaretim yoktu’



Jackie Kennedy mektuplarında 1971 yılındaki Beyaz Saray ziyareti için şunları yazmış: “Suikasttan 8 yıl sonra Beyaz Saray’a bir resmi tören için dönmek düşüncesi bana çok ağır geldi. Çünkü suikastın acısı nedeniyle hem Beyaz Saray’ı ziyaret etmeye hem de resmi bir törene katılmaya hiç cesaretim yoktu. Bu nedenle kamuoyundan gizlenen ziyaret benim için çok zor olmuştu.”