Beyaz Saray'dan 2021 Savunma Bütçesi için 'veto' tehdidi!

ABD Senatosu Genel Kurulunda, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen 2021 Mali yılı Savunma Bütçesine ilişkin oturum sürerken, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB), bütçe taslağındaki maddelere ilişkin açıklamada bulundu.

OMB'den yapılan açıklamada, taslağa ilişkin Beyaz Saray'ın "ciddi endişeleri olduğu" vurgulanarak, "Bu taslak şu anki hali ile Başkan Trump'ın önüne gelirse, yakın danışmanları Trump'a bu tasarıyı veto etmesini tavsiye edecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kölelik yanlısı tutumuyla bilinen Amerikan Konfedere Devletleri dönemindeki liderlerin ismiyle anılan 10 askeri üssün adının değiştirilmesini öngören maddeye, Trump yönetiminin şiddetle karşı çıktığı vurgulandı.

Ayrıca bütçe taslağında Afganistan için ayırılan fonların kullanımı gibi maddelerin de ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik çıkarlarını koruma yetkisini kısıtladığına işaret edildi.

- 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesi Senato komitesinde onaylanmıştı

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 11 Haziran'da Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen 2021 Mali yılı Savunma Bütçesine ilişkin tasarıyı onaylayarak Senato Genel Kuruluna göndermişti.

Senato Genel Kurulunun bugün görüşmelerine başladığı tasarıda, 636,4 milyar doları Savunma Bakanlığı temel bütçesi, 25,9 milyar doları Enerji Bakanlığı uhdesinde savunma harcamaları bütçesi, 69 milyar doları Muhtemel Dış Operasyonlar Fonu ve 9,1 milyar doları NDAA kapsamı dışındaki savunma harcamaları olmak üzere 2021 mali yılında savunma harcamaları için toplam 740,3 milyar dolar ayrılıyor.

Tasarının, Senato Genel Kurulunda kabul edildikten sonra Temsilciler Meclisinin ilgili komite ve genel kurulunda kabul edilen versiyon ile birleştirilerek tek yasa tasarısı haline getirilmesi gerekiyor.

Kongrenin iki kanadının tasarıları tek tasarı haline getirildikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.