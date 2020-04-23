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23.04.2020 - 02:11 | | AA

Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Trump o kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarına öncelik vermek için ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Trump o kararnameyi imzaladı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump bugün, ülkeye çalışmak için gelen göçmenlerin kabulünün 60 gün boyunca askıya alınmasını öngören başkanlık kararnamesini onayladı.

Söz konusu karar kapsamında, bugünden itibaren, ABD dışında bulunan ve elinde geçerli bir göçmen vizesi olmayan yabancı ülke vatandaşları, ülkeye göçmen olarak alınmayacak.

ABD'de yasal olarak oturumu bulunan kişilerin yanı sıra, ABD vatandaşı ile evli olan kişiler, anne ya da babası ABD vatandaşı olan 21 yaşın altındaki bekar kişiler, kararnameden etkilenmeyecek.

 Sağlık çalışanları kapsam dışında

Ayrıca, Kovid-19 konusunda çalışan ve göçmen vizesi bulunan doktor, hemşire ya da sağlık çalışanları ile bu kişilerin eşleri ve 21 yaşından küçük bekar çocukları, kararname kapsamına alınmayacak.

Kararname, 60 günün sonunda ABD Başkanı Trump'ın izniyle uzatılabilecek.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, söz konusu kararnameyi imzaladığını belirterek, ABD'de Kovid-19 sürecinde işini kaybeden vatandaşlarının istihdamına öncelik vermek için böyle bir adım attıklarını kaydetti.

 

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