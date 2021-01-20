20.01.2021 - 20:21 | | AA
Beyaz Saray'dan ayrılan ABD Başkanı Trump Florida'ya ulaştı
Beyaz Saray'dan sabah erken saatlerde ayrılan ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son saatinde Florida'ya vardı.
Halefi Joe Biden'ın yemin törenine 1 saat kala, hayatını bundan sonra devam ettireceği Florida'ya ulaşan Trump, eşi Melania Trump ile başkanlık uçağından inerken basını selamladı.
Açıklama yapmayan Trump, gazetecilere el sallayarak havaalanından ayrıldı.
Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayarak, sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida gitmek üzere yola çıkmıştı.
Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 20 Ocak 2021 )Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi