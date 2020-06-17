Beyaz Saray'dan Hindistan'a Çin sınırında ölen askerleri için başsağlığı

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Hindistan-Çin gerilimine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Trump'ın Hindistan-Çin gerilimini yakından takip ettiğini vurgulayan McEnany, "Çin-Hindistan sınırında yaşanan çatışmada yaşamını kaybeden askerlerden dolayı, Hindistan'a en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.