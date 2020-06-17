17.06.2020 - 21:13 | | AA
Beyaz Saray'dan Hindistan'a Çin sınırında ölen askerleri için başsağlığı
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Çin sınırındaki çatışmada ölenler askerleri için Hindistan'a başsağlığı diledi.
McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Hindistan-Çin gerilimine ilişkin bir soruyu yanıtladı.
Trump'ın Hindistan-Çin gerilimini yakından takip ettiğini vurgulayan McEnany, "Çin-Hindistan sınırında yaşanan çatışmada yaşamını kaybeden askerlerden dolayı, Hindistan'a en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca günlük corona virüs tablosunu açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu."Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi."