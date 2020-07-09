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09.07.2020 - 00:45 | | AA

Beyaz Saray'dan Hong Kong konusunda Çin'e yaptırım sinyali

Beyaz Saray, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Ulusal Güvenlik Kanunu'nu yürürlüğe sokması nedeniyle, bu ülkeye yaptırım uygulanabileceğinin sinyalini verdi.

Beyaz Saray'dan Hong Kong konusunda Çin'e yaptırım sinyali

 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, NBC televizyonunda yaptığı açıklamada, "Söz konusu güvenlik kanunuyla Çin, Hong Kong'u ele geçirecek gibi görünüyor." dedi.

Hong Kong'un statüsündeki değişikleri izleyeceklerinin altını çizen O'Brien, "Dışişleri Bakanlığımız, Hong Kong'un özerkliğini sürdürdüğünü tespit edemezse, Hong Kong ve Çin'e yaptırım uygularız." uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise düzenlediği basın toplantısında, "Çin'e yönelik yeni adımları yakında duyacaksınız." ifadesini kullandı.

Hong Kong'un statüsü konusundaki tartışmalara ilişkin de McEnany, "Hong Kong'un özel statüsü, Çin'in eylemleri nedeniyle risk altında." dedi.

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