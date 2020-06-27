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27.06.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Beyin hasarına yol açabilir

Hastanede Kovid-19 tedavisi gören ve durumu kritik olan 125 koronavirüs hastası üzerinde yapılan incelemede virüsün 10 hastanın 6’sında beyin hasarına neden olabileceği ortaya çıktı.

Beyin hasarına yol açabilir

İngiltere’de yapılan bir araştırma yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), durumu kritik olan 10 hastanın 6’sında beyin hasarına neden olabileceğini ortaya koydu. İngiliz bilim dergisi Lancet Psikiyatri’de yayımlanan araştırmada bilim insanları, hastanede tedavi gören ve durumu ağır olan 125 koronavirüs hastasını inceledi. 125 hastanın 77’sinin (yüzde 62’si) hastanede kaldıkları süre boyunca bir kez felç geçirdiği, neredeyse 3’te 1’inde psikoz veya demans benzeri semptomların görüldüğü belirtildi.

Bilim insanları, koronavirüsten ciddi bir şekilde etkilenen hastaların 3’te 1’inde beyine kan akışını kesen pıhtının oluştuğunu, bunun da felce yol açtığını söyledi. Pıhtıların neden oluştuğunu tam olarak saptamak için araştırmalar devam ediyor, ancak uzmanlar, pıhtıların koronavirüsün neden olduğu ciddi iltihaplardan kaynaklandığını düşünüyor.

Rekor sıcaklık sosyal mesafeyi bitirdi!

İngiltere’de bu hafta hava sıcaklığının 34 dereceye kadar çıkması sonucu yılın en sıcak günlerini yaşayan halk, ülkenin güneyindeki Brighton, Bournemouth, Dorset ve West Wittering gibi bölgelerde sahillere akın etti. Sadece bir günde Dorset sahillerine 500 bin kişinin gelmesi üzerine pek çok plajda sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Bunun üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Matt Hancock, sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi halinde plajların tekrar kapanabileceği uyarısında bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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