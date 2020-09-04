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04.09.2020 - 12:20 | | İHA

Beyrut’ta enkaz altındaki kişiyi kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Beyrut’ta meydana geçtiğimiz ay yaşanan patlamadan 1 ay sonra enkaz altında canlı bir kişi olabileceği için dün akşam saatlerinde başlatılan çalışmalar durduruldu. Enkaz altındaki kişinin zarar görmemesi için durdurulan çalışmalar, halkın tepkisinin ardından sabah karşı yeniden başlatıldı.

Beyrut’ta enkaz altındaki kişiyi kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü. Patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Dün, patlamadan 30 gün sonra Şili’den arama-kurtarma çalışmalarına destek için gelen ekibin Gemmayzeh bölgesinde enkaz altında canlı bir kişi tespit etmiş olabileceği bildirildi.

Enkaz bölgesindeki binada meydana gelen hasar nedeni ile çalışmalar ilerleyen saatlerde durduruldu. Durdurma kararının ardından halk, kararı protesto etti. Sokağa dökülen halk enkaz altında olan kişinin kurtarması için çalışmaların devam ettirilmesi talep etti. Evlerine dönmek istemeyen sakinler enkaz altındaki kişiyi büyük bir umutla bekledi. Durdurulan çalışmalar sabaha karşı yeniden başladı. Güvenlik önlemlerinin aldığı kurtarmada çalışmalar büyük iş makineleriyle yapılıyor.

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