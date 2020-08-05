Beyrut'taki patlama, 2015’teki Tianjin patlamasıyla karşılaştırıldı

Çin’in Tianjin’de kentinde 12 Ağustos 2015 gecesi yaşanan felaket, sodyum siyanür ve potasyum nitrat da dahil olmak üzere büyük miktarlarda tehlikeli kimyasalların depolandığı bir depo alanında meydana gelmişti. Patlamalarda, 173 kişi hayatını kaybetmiş, 798 kişi de yaralanmıştı. Tianjin’deki depodaki amonyum nitrat miktarının 800 ton olduğu ifade ediliyor. Beyrut’taki patlamada ise amonyum nitrat miktarı 2 bin 700 ton olarak açıklandı.

İLK YANGINA PÜSKÜRTÜLEN SU DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRDİ

Çinli yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamada, yaz sıcağında nitroselüloz adı verilen yüksek derecede yanıcı bir bileşiğin içindeki sıvının buharlaşmasının ardından kendiliğinden tutuştuğunu ve ilk patlamanın bu şekilde meydana geldiğini belirtti. Çinli yetkililer, daha sonra yakındaki amonyum nitrat depolarının alev alarak patladığını ifade etmişti. Beyrut’ta patlamadan önce çıkan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etmişti.

TİANJİN'DE YANGINA MÜDAHALE EDEN TÜM İTFAİYECİLER HAYATINI KAYBETTİ

Tianjin’deki depolarda ilk yangın başladığında olaya müdahale eden itfaiyeciler, yangını su ile söndürmeye çalıştığı ve suyun depodaki kimyasalları daha da alevlendirdiği açıklandı. Tianjin felaketinde hayatını kaybeden kişilerin çoğu ilk yangına müdahale eden itfaiyecilerden oluşuyordu. Uzmanlar Beyrut’ta da aynı durumun yaşanmış olabileceğinden şüpheleniyor. Öte yandan, Beyrut’ta patlamadan önceki yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden henüz haber alınamıyor.