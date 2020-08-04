Beyrut’taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Meydana gelen büyük patlama sonucu başkent Beyrut'un korkunç şekilde sarsıldığını aktaran Çakıl, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının da hasar gördüğünü ve oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Şu ana kadar patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını belirten Çakıl, bunların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki patlamada iki vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. Durumları iyi. Acil şifa diliyorum. Büyükelçiliğimiz acil durum hatları (+961 3 944 904, +961 70 622 012) ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 2929) 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadelerini kullandı.