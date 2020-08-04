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04.08.2020 - 21:44 | | AA

Beyrut’taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 2 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Beyrut’taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Meydana gelen büyük patlama sonucu başkent Beyrut'un korkunç şekilde sarsıldığını aktaran Çakıl, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının da hasar gördüğünü ve oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Şu ana kadar patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını belirten Çakıl, bunların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki patlamada iki vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. Durumları iyi. Acil şifa diliyorum. Büyükelçiliğimiz acil durum hatları (+961 3 944 904, +961 70 622 012) ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 2929) 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadelerini kullandı.

 

Beyrut'ta patlama yüzlerce yaralı varLübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Öte yandan Reuters'ta yer alan bilgiye göre, patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın patlamayla ilgili açıklama yaptı ve "Türkiye her tür yardım için hazırdır" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Lübnan Kızılhaç Örgütü, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.
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