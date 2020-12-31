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31.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Biblodan insan külü çıktı

ABD’nin Ohio eyaletinde Jessica Roberts, bit pazarından 1 dolara aldığı kalp şeklindeki bibloda öldükten sonra yakılmış bir insanın küllerinin olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

Biblodan insan külü çıktı

Roberts alışveriş sitesi Amazon’da aynı biblonun benzerlerinin 30 dolara satıldığını ve öldükten sonra yakılan insanların küllerinden bir miktarı saklamak için üretildiklerini öğrendi. Genç kadın, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı ölen kişinin yakınlarına biblosundaki külleri teslim etti. 

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
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