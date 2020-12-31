31.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Biblodan insan külü çıktı
ABD’nin Ohio eyaletinde Jessica Roberts, bit pazarından 1 dolara aldığı kalp şeklindeki bibloda öldükten sonra yakılmış bir insanın küllerinin olduğunu öğrenince şaşkına döndü.
Roberts alışveriş sitesi Amazon’da aynı biblonun benzerlerinin 30 dolara satıldığını ve öldükten sonra yakılan insanların küllerinden bir miktarı saklamak için üretildiklerini öğrendi. Genç kadın, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı ölen kişinin yakınlarına biblosundaki külleri teslim etti.