Biblodan insan külü çıktı

Roberts alışveriş sitesi Amazon’da aynı biblonun benzerlerinin 30 dolara satıldığını ve öldükten sonra yakılan insanların küllerinden bir miktarı saklamak için üretildiklerini öğrendi. Genç kadın, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı ölen kişinin yakınlarına biblosundaki külleri teslim etti.