MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bıçak tehdidiyle tuvalet kağıdı çaldılar
ABONE OL
17.02.2020 - 10:54 |

Bıçak tehdidiyle tuvalet kağıdı çaldılar

Koronavirüs nedeniyle tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanan Hong Kong'da benzerine az rastlanan bir hırsızlık vakası kayıtlara geçti.

Bıçak tehdidiyle tuvalet kağıdı çaldılar

Hong Kong'da bir süpermarketten bıçak tehdidiyle 600 rulo tuvalet kağıdı çalındı. Polis maskeli üç soyguncudan ikisinin yakalandığını ve toplam değeri 130 dolar olan tuvalet kağıtlarının tamamının ele geçirildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle, Hong Kong'da tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanıyor. Marketlerin önünde tuvalet kağıdı için uzun kuyruklar oluşuyor.

Hong Kong polisinin açıklamasına göre, bu sabah Mong Kok semtinde, üç kişi yerel saatle sabah 05.00'te bir süpermarkete mal indiren kamyon sürücüsünü bıçakla tehdit etti. Elinde iki bıçak bulunan bir kişi sürücüyü durdururken, diğer iki kişi 50 paket tuvalet kağıdını alarak kaçtı.

Soygunculardan ikisi daha sonra süpermarketin yakınlarındaki bir hostelde tuvalet kağıtlarıyla birlikte yakalandı.

Makarna ve pirinç de bulunamıyor

Hong Kong'da koronavirüs salgınını sonrası halk süpermarketlere akın etmişti.

Singapur ve Tayvan'da da tuvalet kağıdı sıkıntısının yaşandığı belirtiliyor. Sosyal medyada tuvalet kağıdı üretiminde kullanılan kağıt hamuruyla yüz maskesi yapıldığı söylentilerinin yayılmasından sonra talebin arttığı belirtiliyor.

Hong Kong'da süpermarketlerde makarna ve pirinç de zor bulunuyor. Uluslararası haber ajanslarının yayımladığı bazı fotoğraflarda Hong Kong'da bazı marketlerin tamamen boşaldığı görülüyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Sucuk dönere büyük ilgi!Adana’da sucukların döner şişine geçirilip pişirilmesiyle yapılan ‘sucuk döner’ rağbet gören bir lezzet oldu. Sucuk döner satışı yapan Yusuf Ayaz, günde 200-250 adet sucuk döner sattığını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DHA'dan iddialarla ilgili açıklama

DHA'dan iddialarla ilgili açıklama

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Sıradaki Haber