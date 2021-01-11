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11.01.2021 - 21:00 | | AA

Biden 20 Ocak'taki yemin töreni temasını "Birlik" olarak belirledi

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 20 Ocak'taki yemin töreninin temasını, kutuplaşmış Amerikan halkını bir araya getirmek amacıyla "Birlik" olarak belirledi.

Biden 20 Ocak'taki yemin töreni temasını "Birlik" olarak belirledi

 

Biden'ın yemin töreninden sorumlu komiteden yapılan açıklamada, "Eşi benzeri görülmemiş bir kriz ve derin bölünmelerin yaşandığı bir dönemde 'Birleşik Amerika', Amerika'nın ruhunu yeniden canlandıran, ülkeyi bir araya getiren ve daha parlak bir geleceğe götüren ulusal bir yolculuğun başlangıcını yansıtıyor." ifadelerine yer verildi. 

Joe Biden ayrıca birlik mesajı vermek için eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ile bir araya gelerek Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret edecek. 

ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklamıştı. Başkan Yardımcısı Mike Pence ise törende yer alacak.

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