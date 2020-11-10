Biden etkisi

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kazandığı açıklanan Joe Biden, geçiş dönemi için hazırlıklara hızlı bir başlangıç yaptı. ‘Seçilmiş başkan’ Biden’ın, başkanlığa başlar başlamaz ABD’nin dünyadaki imajını düzeltme ve Donald Trump’ın aldığı tepki çeken kararları geriye döndürmeye çalışacağı ifade ediliyor. Biden ilk olarak ülkede rekor vaka sayılarına ulaşan Kovid-19 salgınına karşı adım atacak. Joe Biden ve Kamala Harris’in kampanya ekibi, bir web sitesi kurarak geçiş süreci için önceliklerini sıraladı.

Buna göre yeni başkanın bu süreçte önceliği pandemi, ekonomik iyileşme, iklim değişikliği ve ırk adaleti olacak. Biden, “Bu zorlu görevler için ilk günden itibaren çalışmak için ekipler kuruluyor” diye konuştu. Nitekim Biden’ın kampanyası dün pandemiye karşı oluşturulan uzman ekibi açıkladı. 12 kişiden oluşan koronavirüsle mücadele ekibinde uzman isimler yer alıyor. Çalışmalarına başlayan Biden ekibi ilk adımın test sayısını artırmak ve Amerikalılardan maske takmalarını istemek olacağını söylüyor.

ABD geri dönüyor

Bunun ardından Demokratların öncelikli adımları arasında Kongre’nin onayını almaya gerek olmadan yürürlüğe girebilen bir dizi Başkanlık Kararnamesi de olacağı ve bunlarla Trump’ın bazı politikalarından geri dönüşün hedefleneceği haberleri de geliyor. Biden’ın ilk olarak ABD’nin yeniden Paris İklim Anlaşmasına taraf olmasını sağlaması bekleniyor. Bunun dışında ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) de geri dönüş yapması sağlanacak. Nitekim DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Joe Biden’ı tebrik ederek, “Yeni yönetimle çok yakından çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi. Trump, DSÖ’yü Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin’e yakın durmakla suçlamış, daha sonra da ABD’nin DSÖ’den çekildiğini açıklamıştı.

Biden’ın Müslüman ülkelere uygulanan yolculuk kısıtlamalarını da sonlandırması bekleniyor. Bunun dışında ABD’ye çocuk yaşta gelen göçmenlere Trump döneminde yapılan uygulamalar da sonlanacak ve bu kişilere ABD vatandaşlığı yolu açılacak. Obama döneminde yürürlüğe giren, ABD’ye çocukken gelmiş belgesiz göçmenlere yasal statü verilmesi uygulamasına geri dönülecek.

Kabul etmeyecek

Biden’ın tüm bu hazırlıklarına karşın geçiş süreci henüz resmi olarak başlayabilmiş değil. ABD’de iki başkan arasındaki geçiş süreci Genel Hizmetler İdaresi tarafından yapılıyor. Ancak idarenin Trump tarafından atanan yöneticisi Emily Murphy henüz süreci başlatmadığı gibi idareye verilmiş herhangi bir geçiş süreci takvimi yok. Seçim sonuçlarının “hileli” olduğunu öne süren Başkan Trump, yenilgiyi henüz kabul etmedi.

Trump’ın resmi olarak yenilgiyi kabul etmesi beklenmiyor. Ancak Trump’a yakın isimler görev süresi sona erdiğinde istemeyerek de olsa Beyaz Saray’dan ayrılacağını belirtiyorlar. Trump’ın kanıt sunmadan ortaya attığı ‘seçime hile karıştığı’ yönündeki iddialarının ise sonucu değiştirmeyeceği ve tabanına mesaj olduğu yorumları yapılıyor.

Merkel’den sıcak kutlama mesajı

Donald Trump’tan çok çektiğini saklama gereği duymayan ve Kasım 2020 seçimlerinin galibi Joe Biden/Kamala Harris ikilisini tebrik eden dünya liderlerinin başını çeken Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni süreçle ilgili “Almanya küresel sorunların çözümünde ABD ile yan yana duracak” mesajını verdi. Biden’ın ‘dış politikada on yıllara dayanan tecrübesinin olduğunu’, ‘kendisiyle güzel karşılaşmalarını ve sohbetlerini hatırladığını’ vurgulayan Şansölye, göçmen anne babanın çocuğu olarak ilk kadın ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’in de pek çok kişi için esin kaynağı oluşturduğunun altını çizdi.

Putin bekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’nin seçilmiş yeni başkanını tebrik etmek için “resmi sonuçları” beklediğini söyledi. Putin’in başkan seçildiği bildirilen Biden’ı neden tebrik etmediğine değinen Peskov, “Seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasını beklemeyi doğru buluyoruz” dedi. Peskov, Putin’in Donald Trump’ı bir önceki seçimin ardından hemen tebrik ettiğinin hatırlatılması üzerine “Arada bariz bir fark var. ABD’nin mevcut başkanı bildiğiniz üzere seçimlere dair ileride hukuki bir süreç olacağını açıkladı. Dolayısıyla şu anda durum daha farklı” cevabını verdi.

Biden’dan aşı için açıklama

Joe Biden, Pfizer ve BioNTech’ten gelen son gelişmeler üzerine bir açıklama yayınladı. “Dün gece kamu sağlığı danışmanlarımdan bu harika haberi aldım” diyen Biden, “Çığır açan bu gelişmeyi elde eden ve bize umut veren parlak kadın ve erkekleri kutluyorum” ifadelerini kullandı. ABD’nin Kovid-19 salgını nedeniyle hala günde binden fazla kayıp verdiğinin altını çizen Biden, bu sayının yükseldiğini hatırlattı, maske kullanımı ve diğer acil önlemler konusunda ilerleme sağlanmadığı takdirde durumun kötüleşmeye devam edeceği uyarısında bulundu. Biden, “Şimdiki ve bundan birkaç ay sonraki gerçeklik, budur” dedi.