Biden farkı iyice açıyor

Wall Street Journal/NBC News’e göre ABD Başkanı adayları Donald Trump ve Joe Biden arasında TV’de gerçekleşen münazaradan sonra fark, Biden lehine yüzde 14 açıldı. Ulusal anketlere göre, Biden’ın oyları yüzde 53’e çıkarken, Trump’ın oy oranı da 39’a geriledi. Biden ile Trump arasındaki fark yüzde 10-11 civarındaydı.

Bu arada Demokrat başkan adayı Joe Biden, Donald Trump ile ikinci kez tartışmaya çıkmayı arzu ettiğini söyledi. Biden’ın Kovid-19 testinin ikinci kez negatif çıktığı ve çalışmalarına devam edeceği bildiriliyor. Trump hasta olmasaydı, iki politikacının 15 Ekim ve 22 Ekim’de münazaraya çıkması planlanıyordu. Bununla birlikte yapılan anketlerde, halkın yüzde 59’unun, 15 Ekim’deki ikinci tartışmanın, Trump iyileşene kadar ertelenmesi gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.