MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Biden farkı iyice açıyor
ABONE OL
06.10.2020 - 07:00 |

Biden farkı iyice açıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden arasında geçtiğimiz salı günü gerçekleşen tartışmadan Trump’ın Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırılmasına kadar olan zaman dilimine ilişkin anket sonuçları, Biden’ın avantajlı duruma geçtiğini gösterdi.

Biden farkı iyice açıyor

Wall Street Journal/NBC News’e göre ABD Başkanı adayları Donald Trump ve Joe Biden arasında TV’de gerçekleşen münazaradan sonra fark, Biden lehine yüzde 14 açıldı. Ulusal anketlere göre, Biden’ın oyları yüzde 53’e çıkarken, Trump’ın oy oranı da 39’a geriledi. Biden ile Trump arasındaki fark yüzde 10-11 civarındaydı.

Bu arada Demokrat başkan adayı Joe Biden, Donald Trump ile ikinci kez tartışmaya çıkmayı arzu ettiğini söyledi. Biden’ın Kovid-19 testinin ikinci kez negatif çıktığı ve çalışmalarına devam edeceği bildiriliyor. Trump hasta olmasaydı, iki politikacının 15 Ekim ve 22 Ekim’de münazaraya çıkması planlanıyordu. Bununla birlikte yapılan anketlerde, halkın yüzde 59’unun, 15 Ekim’deki ikinci tartışmanın, Trump iyileşene kadar ertelenmesi gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.  

 

Kırgızistan'da ortalık karıştıKırgızistan'da polis, seçim sonuçlarını protesto eden siyasi parti taraftarlarına müdahale ettiDün yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İdlib’de cepheler hareketlendi

İdlib’de cepheler hareketlendi

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Raflar domino taşı gibi devrildi!

Raflar domino taşı gibi devrildi!

İşgalciler sonunda geldikleri gibi gitti

İşgalciler sonunda geldikleri gibi gitti

Sıradaki Haber