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22.08.2020 - 07:00 |

Biden: Karanlık dönemi bitireceğim

ABD’de Demokrat Partinin sanal ortamda gerçekleştirilen kurultayında Joe Biden, partinin resmen başkan adayı oldu. 3 Kasım’da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Demokrat Parti Kurultayının son günü, Biden’ın resmen adaylığı kabul etmesiyle son buldu.

Biden: Karanlık dönemi bitireceğim

Memleketi Delaware’de sadece basın mensuplarının bulunduğu Chase Center’dan canlı yayınla kurultaya katılan Biden, ABD Başkanı Donald Trump’ı yenmek için tüm Demokratlarla birlikte var güçleriyle çalışacakları sözünü verdi. Biden, Başkan Trump’ın ülkede “çok fazla öfke, çok fazla korku, çok fazla bölünmeye” yol açtığını belirterek “Burada ve şimdi size söz veriyorum, bana başkanlığı emanet ederseniz, karanlığın değil ışığın müttefiki olacağım. İnsanlar için bir araya gelme zamanı artık geldi. Amerika’daki bu karanlık dönemin üstesinden gelebiliriz ve geleceğiz. Gururlu bir Demokratım ve partimizin bayrağını genel seçimlere taşımaktan gurur duyacağım. Bu nedenle, ABD Başkanı adaylığını büyük bir onur ve alçakgönüllülükle kabul ediyorum” dedi. Biden, seçildiğinde ayrımcılık yapmayacağını ifade etti.

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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