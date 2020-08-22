Biden: Karanlık dönemi bitireceğim

Memleketi Delaware’de sadece basın mensuplarının bulunduğu Chase Center’dan canlı yayınla kurultaya katılan Biden, ABD Başkanı Donald Trump’ı yenmek için tüm Demokratlarla birlikte var güçleriyle çalışacakları sözünü verdi. Biden, Başkan Trump’ın ülkede “çok fazla öfke, çok fazla korku, çok fazla bölünmeye” yol açtığını belirterek “Burada ve şimdi size söz veriyorum, bana başkanlığı emanet ederseniz, karanlığın değil ışığın müttefiki olacağım. İnsanlar için bir araya gelme zamanı artık geldi. Amerika’daki bu karanlık dönemin üstesinden gelebiliriz ve geleceğiz. Gururlu bir Demokratım ve partimizin bayrağını genel seçimlere taşımaktan gurur duyacağım. Bu nedenle, ABD Başkanı adaylığını büyük bir onur ve alçakgönüllülükle kabul ediyorum” dedi. Biden, seçildiğinde ayrımcılık yapmayacağını ifade etti.