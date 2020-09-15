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HaberlerDünya Haberleri Biden, Trump'ı 'iklim kundakçısı' olmakla itham etti
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15.09.2020 - 00:52 | | AA

Biden, Trump'ı 'iklim kundakçısı' olmakla itham etti

ABD'de başkanlık seçimlerine 50 gün kala Demokrat aday Biden ve Trump hız verdikleri seçim kampanyalarında karşılıklı eleştirilerini yoğunlaştırdı.

Biden, Trump'ı 'iklim kundakçısı' olmakla itham etti

Delaware'de ABD'nin batı yakasında haftalardır süren orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, yaşananların iklim değişikliği konusundaki eylemsizlik ve ''doğanın öfkesinin'' bir sonucu olduğunu söyledi.

Biden, ''İklim kundakçısının Beyaz Saray'da kalmasına 4 yıl daha izin verirsek Amerika'nın daha fazla yanmasına ya da daha fazla sular altında kalmasına şaşırmayın.'' dedi.

ABD'nin, iklim değişikliğinin neden olduğu hasarı anlayan, bilime saygı duyan bir başkana ihtiyaç duyduğunu belirten Biden, ''Acil harekete geçmezsek iklim değişikliğinin daha yıkıcı sonuçları olacak.'' diye konuştu.

Küresel ısınmayla mücadeleyi ekonomi alanındaki planlarının bir parçası olarak değerlendiren ve bu kapsamda yeni teknolojiler ve istihdam yaratmayı hedefleyen Biden, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji için 2 trilyon dolar ayıracağını açıklamıştı.

'Kayalıklardan bir kişi düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdiKayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler düşen birine rastlamadı.
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