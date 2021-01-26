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26.01.2021 - 02:27 | | AA

Biden ve Merkel telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin derinleşmesini arzu ettiğini belirtti.

Biden ve Merkel telefonda görüştü

 

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak'ta görevine başlayan Biden ve Merkel telefonda görüştü. Biden görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine yönelik arzusunu dile getirerek aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği de dahil transatlantik müttefikliği yeniden canlandırma niyetinde olduğunu belirtti.

İki liderin, Afganistan, Çin, İran, Rusya, Ukrayna ve Batı Balkanlar dahil dış politika konularında birlikte çalışılmasına ilişkin mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, "Biden ve Merkel, ABD'nin çok taraflı örgütlere, iklim değişikliğiyle mücadeleye bağlılığını yenilemesi ve Kovid-19'u yenmesi, sağlık güvenliğini artırması, sürdürülebilir küresel ekonomi iyileşmesi yoluna gitmesi ve küresel iş birliğinin önemi konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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