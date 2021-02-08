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08.02.2021 - 15:31 | | AA

Biden yönetimi, BM İnsan Hakları Konseyine yeniden katılma kararı aldı

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine tekrar katılma kararı aldığı bildirildi.

Biden yönetimi, BM İnsan Hakları Konseyine yeniden katılma kararı aldı

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bugün ABD'nin merkezi Cenevre'de bulunan Konsey'e "gözlemci" olarak katılma kararı aldığını açıklayacağını aktardı.

Yetkili, "BM İnsan Hakları Konseyini iyileştirmenin en etkili yolunun, Konsey ile ilkeli bir şekilde yakın ilişki içinde olmak olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Konsey'in dünya çapında zorbalıkla ve adaletsizlikle mücadele edenler için önemli bir forum olma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen yetkili, ABD'nin Konsey'de bulunmasının bu potansiyele ulaşabilmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Eski Başkan Donald Trump, İsrail’e karşı önyargılı olduğu gerekçesiyle 2018'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden ayrılmıştı.

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