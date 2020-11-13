‘Bıden’a tebrik’ program değiştirdi

Ziyaret edeceği ülkelerde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanları seviyesinde temaslar gerçekleştirmeyi planlayan Pompeo’nun Türkiye programında ise sadece İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşme yer alıyor. Milliyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, aslında Pompeo’yu mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağırlaması planlanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Kasım’da Joe Biden’a gönderdiği tebrik mesajında “Sayın Seçilmiş Başkan” ifadesine yer verilmesi Trump’ın ekibinde kriz yarattı. Pompeo’nun bu nedenle Türkiye programında değişikliğe gittiği öğrenildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Pompeo’nun programına ilişkin, “Bakan Pompeo, Fener Rum Patriği Bartholomeos’la Türkiye ve bölgedeki inanç konusunu ve inanç özgürlüğü konusundaki dünya genelindeki güçlü duruşumuzu ve desteğimizi görüşecek” açıklamasına Ankara sert yanıt verdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, açıklamadaki ifadelerin “yersiz” olduğunu vurgulayarak, “ABD’nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine hassasiyet göstermesi doğru olacaktır” dedi.