Biden'dan Çin ve Rusya'ya "gözdağı"

ABD Başkanı Biden, Münih Güvenlik Konferansına video konferans yoluyla katılarak ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ve müttefikleriyle yeni dönemdeki ilişkilerini değerlendirdi.

Son 4 yılın birçok bakımdan zorlu geçtiğini anlatan Biden, yeni dönemde ABD'nin başta Avrupa başkentleri olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki müttefikleriyle ilişkilerini yeniden güçlendireceğini kaydetti.

"Amerika geri döndü, transatlantik ittifakı geri döndü. Artık geriye değil, birlikte önümüze bakacağız." şeklinde konuşan Biden, isim zikretmeden Donald Trump döneminde yıpranan ABD-AB ilişkilerini yeniden güçlendireceğini vurguladı.

"ABD, NATO İTTİFAKIMIZA TAMAMIYLA BAĞLIDIR"

Biden, "ABD, yüzleştiğimiz sorunların çözümü için AB'deki ortakları ve kıtadaki diğer başkentlerle çok yakın çalışacaktır. ABD, NATO ittifakımıza tamamıyla bağlıdır ve Avrupa'nın askeri kapasitesine yaptığı yatırımları memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

NATO Anlaşması'nın 5. maddesine atıf yapan Biden, ittifak üyesi bir ülkeye yapılan saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağını ve bu tür bir duruma karşı hep birlikte harekete edeceklerini söyledi. 11 Eylül terör saldırılarını örnek gösteren Biden, saldırılardan sonraki ittifak dayanışmasından övgüyle bahsetti.

Biden, Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır süren çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunmasını ve barış sürecini en güçlü şekilde desteklediklerini belirtti.

DEAŞ'la mücadelenin halen sürdüğünü kaydeden ABD Başkanı, "DEAŞ'ın Orta Doğu'da, Avrupa'da, ABD'de ya da başka herhangi bir yerde insanları tehdit etmek için yeniden bir araya gelmesine izin veremeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Demokratik değerlerin kurucu unsurlar olduğuna vurgu yapan Biden, "Demokrasi günümüzün temel sorunlarına verilecek ana cevaptır. Demokrasi kazara ortaya çıkmadı, onu savunmamız ve güçlendirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

"ÇİN'LE REKABET ÇETİN GEÇECEK"

ABD Başkanı Biden, Çin'le uzun soluklu bir mücadele içinde olduklarına işaret etti ve gelecek dönemde özellikle ekonomi ve güvenlik alanlarında Çin'e karşı ABD-AB ittifakının önemine dikkati çekti.

"Çin'le uzun vadeli stratejik bir rekabete beraber hazırlanmalıyız. ABD, Avrupa ve Asya'nın, Pasifik'teki ortak çıkar ve değerlerimizi güvence altına alma noktasındaki çabası, en önemli işlerimizden biri olacaktır. Çin'le rekabet çetin geçecek." diye konuşan Biden, ABD'nin bu rekabete hazır olduğunu dile getirdi.

Biden, Pekin'in insan hakları ve demokrasi alanındaki ihlalleri ile uluslararası ekonomide "haksız rekabet" yaratan adımlarını yakından takip ettiklerini ve bu konuları gündeme getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"PUTİN AVRUPA'YI VE TRANSATLANTİK İTTİFAKINI ZAYIFLATMAK İSTİYOR"

Çin'in ardından Rusya'ya da eleştiriler getiren Biden, Moskova'nın transatlantik ittifakına Çin'den daha yakın bir "tehdit" oluşturduğu mesajını verdi.

Biden, "Putin Avrupa'yı, Avrupa projesini ve NATO ittifakını zayıflatmak istiyor. Transatlantik birliğine ve kararlılığımıza zarar vermek istiyor çünkü Kremlin için tek tek ülkeleri sindirmek daha kolay." şeklinde konuştu. Biden, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün savunulmasının tam da bu sebeple çok önemli olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Amerikan seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale etmeye çalıştığını ve dünyaya "bakın ABD'nin sistemi yozlaşmış" mesajı vermeye çalıştığını savunan Biden, buna izin vermeyeceklerini ve esas "Rusya'nın demokratik kurumları tehdit ettiği" görüşünü ortaya koydu.

ABD Başkanı, diplomasiyi ve diplomatik çözüm yollarını önemsediklerini ve bu sebeple rekabet halinde olmalarına rağmen Rusya ile Yeni START (Yeni Stratejik Silahların Azaltılması) Anlaşmasının uzatılması konusunda uzlaştıklarını belirtti.

Biden, aynı yaklaşımla Orta Doğu'daki sorunların çözümü konusunda adımlar attıklarını ve bir yandan İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerini takip ederken, diğer yandan İran'la nükleer müzakerelere dönmeye hazırlık yaptıklarını ifade etti.

COVAX PROGRAMINA 4 MİLYAR DOLAR VAADİ

Öte yandan Biden, ABD'nin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) toplamda 4 milyar dolar katkıda bulunacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına daha fazla katkı vereceklerini açıklayan Biden, Kovid-19 salgınına karşı mutlaka küresel bir iş birliği içinde mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

Biden ayrıca, iklim değişikliği gibi tüm yerküreyi ilgilendiren konularda da ABD-AB iş birliği kadar küresel iş birliklerinin de çok önemli olduğunu ifade etti.