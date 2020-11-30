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30.11.2020 - 01:51 |

Biden'dan kötü haber! Düşüp bileğini burktu

Gelen son dakika haberine göre; Köpeğiyle oynarken düşüp bileğini burkan Biden'ın sakatlığının ciddi olmadığı, tedbir amaçlı bir ortopediste görüneceği açıklandı.

Biden'dan kötü haber! Düşüp bileğini burktu

 

ABD'de Başkan seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken bileğini burktu.

Açıklama Joe Biden'ın basın ofisinden yapıldı. Açıklamaya göre, Biden'ın iki köpeğinden biri olan Major adlı köpeğiyle oynarken ayağı kaydı. Bileğini burkan Biden'ın sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.

78 yaşındaki Biden'ın tedbir amaçlı bir ortopediste görüneceği duyuruldu.

Joe ve Jill Biden çiftinin Champ ve Major adında iki köpeği bulunuyor. Biden daha önce seçimi kazandıktan sonra köpeklerini de Beyaz Saray'a götüreceğini açıklamıştı.

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
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