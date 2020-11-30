30.11.2020 - 01:51 |
Biden'dan kötü haber! Düşüp bileğini burktu
Gelen son dakika haberine göre; Köpeğiyle oynarken düşüp bileğini burkan Biden'ın sakatlığının ciddi olmadığı, tedbir amaçlı bir ortopediste görüneceği açıklandı.
ABD'de Başkan seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken bileğini burktu.
Açıklama Joe Biden'ın basın ofisinden yapıldı. Açıklamaya göre, Biden'ın iki köpeğinden biri olan Major adlı köpeğiyle oynarken ayağı kaydı. Bileğini burkan Biden'ın sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.
78 yaşındaki Biden'ın tedbir amaçlı bir ortopediste görüneceği duyuruldu.
Joe ve Jill Biden çiftinin Champ ve Major adında iki köpeği bulunuyor. Biden daha önce seçimi kazandıktan sonra köpeklerini de Beyaz Saray'a götüreceğini açıklamıştı.
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