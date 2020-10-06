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06.10.2020 - 19:49 | | AA

Biden'dan skandal Türkiye çağrısı: Baskı yapın!

ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, Donald Trump yönetimine, "Yunanistan'a yönelik herhangi bir provokatif eylemden kaçınması için Türkiye'ye baskı yapması" çağrısında bulundu.

Biden'dan skandal Türkiye çağrısı: Baskı yapın!

 

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin hazırlıklarını sürdüren Demokratların adayı ve eski Başkan Yardımcısı Biden, Doğu Akdeniz ve Türkiye konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Biden, açıklamasında, "Trump yönetimi, Yunanistan'a yönelik bölgede herhangi bir provokatif eylemden kaçınması, askeri tehditleri bırakması ve diplomasi için alan yaratması konusunda Türkiye'ye baskı yapmalı." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği azaltma çabalarını desteklediğini kaydeden Biden'ın Yunanistan'ın eylemlerine ilişkin herhangi bir yorum yapmaması dikkati çekti.

Skandal Ayasofya çağrısı

Biden ayrıca, 86 yıl sonra müzeden camiye çevrilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar müze statüsüne çevrilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Eski Başkan Yardımcısı, "Başkan Erdoğan'a Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını geri alarak, Ortodoks inancı da dahil olmak üzere herkesin eşit haklara sahip olabileceği müze statüsüne geri çevrilmesi çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Biden'ın ocak ayında New York Times'a verdiği bir röportajda Türkiye'deki seçilmiş iktidarı hedef alan ve geçen ay kamuoyuna yansıyan açıklamalarına Ankara sert tepki göstermişti.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 6 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu. Son 24 saatte 1229 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 287 bin 599'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor." dedi.
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