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19.01.2021 - 22:56 | | AA

Biden'ın İstihbarat Direktör adayından, Kaşıkçı cinayeti için vaat

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Avril Haines, görevinin Senato tarafından onaylanması durumunda, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı bir rapor yayımlayacağını açıkladı.

Biden'ın İstihbarat Direktör adayından, Kaşıkçı cinayeti için vaat

 

Biden, yarın yemin ederek başkanlık görevine oturmaya hazırlanırken, yönetimdeki çeşitli görevlere aday gösterdiği isimlerin Senatodaki onay oturumları da devam ediyor. 

Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Avril Haines, Senato İstihbarat Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtladı. 

Demokrat Senatör Ron Wyden, Haines'e "Sayın Haines, bildiğiniz üzere, Kongre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yönelik kapsamlı bir rapor hazırlamasını istemişti. Senato sizin görevinizi onaylarsa, bu kanun çerçevesinde bir rapor sunacak mısınız?" sorusunu yöneltti. 

Haines da "Kesinlikle sunacağım, kanunlara uyacağım." yanıtını verdi. 

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoluğunda cinayete kurban gitmişti. 

ABD istihbaratı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetin arkasında olduğuna dair raporlar yayınlamış ancak Suudi Arabistan yönetimi bu suçlamaları reddetmişti.

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