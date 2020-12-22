Biden'ın yeğeni madde etkisi altında kaza yaptı! Hapis...

Joe Biden'ın erkek kardeşi James'in 33 yaşındaki kızı, Ağustos 2019'da, Pensilvanya eyaletinin Aşağı Merion kasabasında arabasıyla bir ağaca çarptıktan sonra polis tarafından sorgulanmıştı.

Yeğen Biden'ı tutuklayan polis memuru, bu kişinin sorgulama sırasında "konuşmaya odaklanmakta zorlandığını" belirtti. Daily Mail'in haberine göre Biden arabayı da ehliyetsiz kullanıyordu.

Caroline Biden'ın arabasında her ikisi de kontrole tabi maddeler olan karisoprodol ve lorazepam içeren ilaç şişeleri bulunurken kan testi de kaza sırasında bu ilaçların Biden'ın vücudunda bulunduğunu doğruladı.

New York Post'un elde ettiği Pensilvanya mahkeme kayıtlarına göre yeğen Biden, 3 Aralık'ta görülen davanın ardından 20 gün ile 6 ay arasında "hapis" cezasına çarptırıldı.

Ancak Biden, Montgomery bölge hakimiyle itiraf pazarlığı yaparak bir anlaşmaya vardı. Bu da Biden'ın hapis yatmaktan kurtulacağı, bunun yerine 20 gün rehabilitasyon göreceği ve cezasının kalan 5 ayını gözetim altında geçireceği anlamına geliyor.

Montgomery Bölge Savcılığı sözcüsü Kate Delano, New York Post'a yaptığı açıklamada, "(Caroline Biden'ın) herhangi bir zamanda yasayı ihlal etmesi veya çiğnemesi durumunda cezanın geri kalanında başı dertte olacak" dedi.

Joe Biden'ın yeğeni, 12 saat kamu hizmeti yapmak ve bin 990 dolar (yaklaşık 15,3 bin TL) ceza ödemek zorunda da olacak.

Ehliyetine bir yıl el konan Caroline Biden'ın uyuşturucu ve alkol programına katılması da gerekecek.

Yeğen Biden'ın ABD'deki başkanlık seçimlerinden sadece bir gün sonra yani 4 Kasım'da yargılanmasına karşın mahkeme sözcüsü, New York Post'a yaptığı açıklamada, zamanlamanın rastlantı olduğunu ve tarihin sistem tarafından belirlendiğini söyledi.

Caroline Biden daha önce iki kez hapis yatmaktan kurtuldu. 2013'te oda arkadaşıyla kavga ederken New York Polis Teşkilatı'ndan bir memura vurduğu için tutuklandı.

Daily Mail'e göre yeğen Biden bu davanın reddedilmesinden sonra daha küçük bir adi hırsızlık suçlamasına dair yeniden savunma sunma hakkı kazandı ve varılan anlaşmanın bir parçası olarak öfke yönetimi programına katılmayı kabul etti.

2017'deyse çalıntı bir kredi kartıyla 110 bin dolar (yaklaşık 844 bin TL) civarında harcama yaptığını itiraf etti ama parayı geri ödemeyi ve bir öfke yönetim kursuna katılmayı kabul ederek hapisten kurtuldu.

Şu an bir ceza savunma avukatı olan eski New York Savcısı Julie Rendelman, Law&Crime'a verdiği röportajda, daha önceki mahkeme ziyaretlerine rağmen Caroline Biden'ın madde etkisi altında araç kullanma nedeniyle yaptığı itiraf pazarlığının yaygın olduğunu söyledi.

Rendelman şunları söyledi:

"Bu davalardaki deneyimlerime göre, kimse yaralanmadığı sürece hapis cezasının uygulandığını aslında hiç görmedim.

Biden'ın elde ettiği savunma anlaşması, söz konusu yargı yetkisi alanına giren ve madde etkisi altında araç kullanmanın birincil suç teşkil ettiği diğer davalarla karşılaştırılabilir."

Kaynak: Independent Türkçe