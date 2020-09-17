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17.09.2020 - 21:54 | | DHA

Bilim insanları buldu! Dünyanın en eski hayvan spermi

Myanmar'da bilim insanları, 100 milyon yıllık olduğu düşünülen dünyanın en eski hayvan spermini, bir kehribarın içerisinde keşfetti.

Bilim insanları buldu! Dünyanın en eski hayvan spermi

Myanmar'da bir kehribarın içerisinde donmuş halde 100 milyon yıllık dünyanın en eski hayvan spermi bulundu. Kehribarda, myanmarcypris hui türünde 39 ostrakod tespit edildiği ifade edildi. Ostrakodların boyutlarının 0,2 ila 30 milimetre arasında değiştiği, incelemelerde ise ışık mikroskobunun kullanıldığı aktarıldı. 0,59 mm büyüklüğündeki dişi myanmarcypris huide yapılan incelemede, dört yumurta ve seminal yuvalarda sperm tespit edildiği belirtildi.

Bilim insanları buldu Dünyanın en eski hayvan spermi



DÜNYANIN EN ESKİ HAYVAN SPERMİ

Tespit edilen spermin dünyanın en eski hayvan spermi olduğu düşünülüyor. Daha önce Antarktikada 50 milyon yıllık hayvan spermi keşfedilmişti. Ostrakodlara ait en eski sperm örneği ise 17 milyon yıllıktı. Çin Bilim Akademisinden poleontolog He Wangin, tespit edilen spermlerin görüntüsünü oluşturmak için bilgisayar tomografi kullandığı bildirildi.

Bilim insanları buldu Dünyanın en eski hayvan spermi


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